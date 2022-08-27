Спорт

11:52 27.08.2022

Щорічний одеський сквош-турнір Zenit Open пройде з 27 по 28 серпня у Києві

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Щорічний одеський сквош-турнір Zenit Open пройде з 27 по 28 серпня у Києві

У Києві 28-29 серпня проходитиме щорічний сквош-турнір "Zenit Ukraine Open 2022". Традиційно місцем проведення змагань була Одеса, проте цього року їх було перенесено до столиці.

За словами співорганізатора турніру Максима Уракіна, це було зроблено з міркувань безпеки.

"Останні 15 років турнір проводився в Одесі, і ми знаємо його під назвою Zenit Black Sea Open. Зараз через війну ми змушені були змінити традиції і перенести місце проведення до Києва. При цьому наступного року плануємо обов'язково повернутися на одеські корти", - Пояснив Уракін.

На думку іншого організатора, Дмитра Щербакова, проведення міжнародних змагань у Києві зараз важливе не лише для підтримки українського спорту, а й для країни загалом.

"Ми вдячні всім спортсменам, які відгукнулися на заклик взяти участь у турнірі в такий непростий час. Це означає, що український спорт живий і перемагає", - наголосив він.

Початок турніру запланований на 10-00 у суботу, 28 серпня у комплексі "SPORT LIFE" за адресою вул. Маршала Конєва, 8.

Турнір проходитиме 2 дні у 5-ти категоріях:

Чоловіки – PRO, М1, М2 та М3;

Жінки – PRO, Леді, Леді-2.

Урочиста церемонія нагородження переможців відбудеться 29 серпня о 16:00 у ресторані "OZERO".

У турнірі візьмуть участь гравці з Румунії, США, Молдови, Литви, а також спортсмени з Києва, Львова, Харкова, Дніпра, Хмельницького, Полтави, Херсона та Одеси.

Кошти, зібрані на змаганнях, будуть передані на благодійність та допомогу Україні.

"Zenit Open" – найвідоміший та найбільший міжнародний турнір зі сквошу за всю історію незалежної України. Про масштаб чемпіонату свідчить як кількість країн та учасників, так і велика кількість організацій, залучених до підготовки та проведення змагань.

Теги: #спорт #благодійність #сквош #турнір #уракін #favorov #дмитрий_щербаков #zenit_open

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