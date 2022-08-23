Більше не здійматиметься прапор і лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів - Гутцайт

Більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів, заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта.

Міністр наголосив, що країна ніколи не забуде загиблих спортсменів.