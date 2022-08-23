Спорт

11:49 23.08.2022

Більше не здійматиметься прапор і лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів - Гутцайт

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Більше не здійматиметься прапор і лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів - Гутцайт

Більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн на честь спортивних перемог 133 загиблих на війні спортсменів і тренерів, заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"На честь їхніх спортивних перемог більше не здійматиметься прапор і не лунатиме гімн. Росія вторглася в Україну та обірвала їхні життя. 133 спортсмени і тренери загинули на полі бою та від ворожих снарядів", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта.

Міністр наголосив, що країна ніколи не забуде загиблих спортсменів.

Теги: #війна #мінспорту #гутцайт

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