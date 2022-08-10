Зеленський привітав жіночу збірну України, яка здобула вдруге в історії золото на шаховій Олімпіаді

Жіноча збірна України вдруге в історії здобула золото на шаховій Олімпіаді, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Жіноча збірна України вдруге в історії здобула золото на шаховій Олімпіаді. Марія та Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Наталія Букса – уся країна пишається вашим результатом. Дякую за таку важливу перемогу та український прапор на найвищій сходинці п'єдесталу!", - написав президент у телеграм-каналі.

Він наголосив, що "синьо-жовтий буде в кожному куточку нашої країни" і "ми повернемо кожну клітинку своєї землі".

"Бо, попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу партії. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться. І голий король почує: Шах, Мат, Слава Україні!", - заявив Зеленський.