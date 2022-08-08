Українського фігуриста Петренка позбавлено президентської стипендії через відвідини Росії після початку повномасштабної війни

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №567/2022 про позбавлення президентської стипендії українського фігуриста, чемпіона XVI зимових Олімпійських ігор Віктора Петренка, повідомляє пресслужба глави держави.

"У липні поточного року спортсмен виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек" у Сочі попри розв'язану Російською Федерацією жорстоку війну проти України. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК). Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд із олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху", - зазначається у повідомленні.

Зважаючи на зазначене, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії.

Відповідно до пункту 9 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор від 18 серпня 2004 року, Віктор Петренко позбавлений державної стипендії, призначеної йому указом глави держави №456/2022 від 28 червня 2022 року.