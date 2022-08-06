Спорт

12:53 06.08.2022

Інформація про 77 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Янголи спорту"

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Інформація про 77 загиблих на війні спортсменів опублікована на сайті "Янголи спорту"

На сайті "Янголи спорту" розміщено інформацію вже про 77 загиблих на війні спортсменів.

Станом на 11 липня на ресурсі було опубліковано інформацію про 70 українських спортсменів, які за різних обставин загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У наступні дні сайт поповнився інформацією про загибель ще 7 українських спортсменів.

Зокрема, серед загиблих: кікбоксер Микола Забавчук, гравець у регбіліг Максим Швець, стронгмен Василь Павельєв, плавець Володимир Ульяницький, тренер з водного поло Віталій Лісун, чемпіонка України зі спортивного танцю Дар'я Курдель і футболіст Сергій Баланчук.

Як повідомлялося, на початку травня в Україні запустили сайт "Янголи спорту" з інформацією про загиблих на війні спортсменів. Сайт створено за сприяння Спортивного комітету України.

 

Теги: #війна #янголи_спорту

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