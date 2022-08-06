Україна категорично проти того, що заява міністрів спорту країн-партнерів допускає нейтральний статус для спортсменів Росії та Білорусі – Гутцайт

Україна не приєдналася до спільної заяви міністрів спорту країн-партнерів про відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань, оскільки та допускає нейтральний статус для цих спортсменів, повідомляє міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

"Позиція України була, є і залишається незмінною: у спорті не повинно бути росіян і білорусів взагалі. Спільна заява міністрів спорту допускає участь спортсменів з РФ та РБ у нейтральному статусі. Україна зі свого боку виступає категорично проти дозволу цим спортсменам брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі, зокрема нейтральному. Це наша ключова вимога, якою ми не готові і не будемо поступатися", — цитує Гутцайта пресслужба міністерства.

Він додав, що переважна більшість положень заяви спільними зусиллями вже реалізована, зокрема майже у всіх видах спорту росіян і білорусів не допускають до змагань, їх виключають з міжнародних федерацій, їм заборонено проводити міжнародні турніри, але Україна хоче повного санкційного бана.

"Приєднатися до спільної заяви в нинішній редакції означатиме для нас поступитися принципами і пом'якшити свої вимоги щодо відповідальності країни-терориста і її сателіта. Україна не буде цього робити", – заявив Гутцайт.