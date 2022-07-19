Під санкційні обмеження в гольфі потрапили до 4 тис. громадян Росії та Білорусі - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що під санкційні обмеження у гольфі потрапили до 4 тис. громадян Росії та Білорусі.

"Всеукраїнська федерація гольфу звернулася до International Golf Federation (IGF) з проханням усунути представників Росії та Білорусі від міжнародних змагань - як індивідуально, так і у складі команд. Отримали потужну підтримку всієї гольф-спільноти", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта.

Зазначається, що станом на сьогодні впроваджено такі обмеження: представників РФ та Білорусі, зокрема осіб, які їх супроводжують, не запрошують та не допускають до участі у міжнародних змаганнях, їх відсторонено від Світового командного чемпіонату з гольфу серед аматорів-2022, який проводиться раз на два роки; росіянам та білорусам заборонено виступати у нейтральному статусі; загалом під санкційні обмеження у гольфі потрапили до 4 тис. громадян Росії та Білорусі; країнам-агресорам заборонено проводити офіційні міжнародні змагання на своїй території.