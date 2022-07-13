Спорт

14:19 13.07.2022

Збірна команда України прибула на збори до Великої Британії для підготовки до участі у Warrior Games - Мінветеранів

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Збірна команда України прибула на навчально-тренувальні збори до Великої Британії, де готуватиметься до участі в міжнародних спортивних змаганнях Warrior Games ("Ігри воїнів").

"Через воєнні дії та безпекові обмеження учасники нашої збірної не мали змоги провести повноцінні спортивні тренування в Україні. Однак завдяки міжнародним партнерам вони підготуються до змагань у Великій Британії", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що поїздка збірної до Warrior Games не фінансується з бюджету України, а всі витрати взяли на себе іноземні партнери.

Згідно з повідомленням, тренування команди розпочнуться вже з 15 липня.

"Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна наголосила, що запрошення України на Warrior Games є визнанням героїзму наших захисників і захисниць. А участь у міжнародних змаганнях стане способом покращення відновлення та реабілітації поранених воїнів, забезпечуючи їм можливість занять адаптивними видами спорту", - йдеться у повідомленні.

Warrior Games (Ігри Воїнів) – це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Захід організовує Міністерство оборони США з 2010 року у 12 адаптивних видах спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, пауерліфтинг, волейбол сидячи.

2022 року змагання відбудуться в Орландо (штат Флорида, США) з 16 по 29 серпня.

Теги: #змагання #мінветеранів #warrior_games

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