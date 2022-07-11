Проти Росії та Білорусі впроваджено вже 134 спортивні санкції - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що проти Росії та Білорусі впроваджено вже 134 спортивні санкції.

"Проти спортсменів і спортивних функціонерів Росії та Білорусі впроваджено вже 134 санкції. Зокрема, санкції впроваджено в олімпійських видах спорту (48 санкцій), неолімпійських (69), спільні для олімпійських і неолімпійських - 2 санкції. У паралімпійських видах спорту - 12 санкцій, дефлімпійських - 2, видах спорту осіб з інвалідністю - 1", - йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства з посиланням на Гутцайта.

Зазначається, що санкції застосували понад 100 міжнародних федерацій та асоціацій. Наприклад, баскетбольна федерація (FIBA) виключила чоловічі команди РФ та РБ із відбору на чемпіонат світу-2023, виключила жіночу збірну РФ із чемпіонату світу-2022, заборонила проведення турнірів під егідою FIBA у РФ та РБ. Міжнародна тенісна федерація (ITF) позбавила РФ та РБ членства у своїй організації, відсторонила обидві збірні від Кубку Девіса, Кубку Біллі Джин Кінг, Вімблдона.

Також Росію позбавлено права проводити чемпіонат Європи-2023 з карате, спортсмени та офіційні особи з РФ та РБ відсторонені від міжнародних змагань. Крім того, скасовано міжнародні турніри в Росії з дзюдо, президента РФ Володимира Путіна позбавили статусу "почесний президент International Judo Federation", а спортсменам РФ та Білорусі заборонено брати участь у чемпіонаті Європи з таеквон-до.

"Спільними зусиллями ми продовжуємо ізолювати представників країн-агресорів від міжнародних змагань, від посад у міжнародних спортивних організаціях, позбавляємо впливу на спорт. Зроблено справді багато, але можна більше", - заявив Гутцайт.