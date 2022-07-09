Російські військові вбили 100 українських спортсменів і тренерів, 4 поранили, ще 22 перебувають у полоні

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що російські війська вбили 100 українських спортсменів і тренерів, чотирьох поранили, ще 22 перебувають у полоні.

"Росіяни вбили 100 українських спортсменів і тренерів. Вони загинули на полі бою і від ворожих обстрілів. Чоловіки і жінки. Дорослі і діти. Всі вони - герої, кращі з найкращих наших людей. Четверо поранені. Ще 22 перебувають у полоні. Докладаємо всіх зусиль, щоб повернути їх додому живими", - написав Гутцайт усоціальній мережі Facebook.

За його словами, наразі більше ніж 3 тис.спортсменів зі зброєю захищають Україну, а на волонтерському фронті трудяться ще понад 1100 спортсменів і тренерів.

"Всі вони зараз повинні бути в спортивних залах, тренуватися і тренувати, готуватися до змагань. Ніхто з них не хотів цієї війни. Але ніхто з них не зміг залишитися осторонь", - написав міністр.