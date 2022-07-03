Спорт

21:24 03.07.2022

Президент МОК після зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив незмінність позиції недопуску російських і білоруських спортсменів

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Президент МОК після зустрічі з Володимиром Зеленським підтвердив незмінність позиції недопуску російських і білоруських спортсменів

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з президентом Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) Томасом Бахом заявив про необхідність продовження зусиль, щоб представники держави-терориста не могли брати участь у міжнародних спортивних змаганнях.

"Не можна допускати, щоб держава-терорист використала спорт для просування своїх політичних інтересів і своєї пропаганди", - сказав Зеленський журналістам після зустрічі, яка відбулася в неділю у Києві.

У свою чергу, Бах підтвердив, що "позиція не допускати російських і білоруських спортсменів залишається незмінною". "Час зняти таку заборону ще не настав", - заявив він.

За словами Зеленського, "російське вторгнення стало жорстким ударом по українському спорту, понад 100 тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися, сотні спортивних об'єктів зруйновано". "89 спортсменів і тренерів загинули в результаті бойових дій, 13 перебувають у російському полоні", - сказав він.

Він подякував Баху за "надання допомоги українським олімпійцям, а також за ініціативу провести спеціальну донорську конференцію під егідою МОК задля відновлення спортивної інфраструктури".

За словами президента МОК, "ми підтримуємо українських олімпійців таким чином, щоб ми могли побачити на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі та на зимових Олімпійських Іграх у Мілані 2026 року потужну, успішну, горду національну збірну".

Він повідомив, що МОК потроїв фонд підтримки українських спортсменів. "Було 2,5 мільйона, тепер 7,5 мільйона доларів. Це дає нам можливість підтримувати понад 3000 українських спортсменів", - сказав він.

Президент України також зазначив, що країна "претендуватиме на проведення Олімпійських Ігор у мирній, вільній та відновленій Україні".

За словами Баха, "двері для України залишаються відчиненими".

"Україна може продовжити консультації із комісією, яка вивчає можливості проведення Зимових Олімпійських ігор", - сказав він.

 

 

Теги: #президент #мок #зустріч

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