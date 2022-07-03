Проведення змагань в Україні проходитиме за погодженням Мінспорту, федерацій та місцевих військових адміністрацій - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що Мінспорту разом з федераціями та місцевими військовими адміністраціями вирішуватимуть, де можна проводити спортивні змагання в Україні.

"Для повноцінної підготовки національних збірних команд України до міжнародних змагань необхідно, щоб наші спортсмени брали участь у внутрішніх українських змаганнях. Тому, завдяки президенту України і прем'єр-міністру України, ми відновлюємо національні спортивні змагання України в тих регіонах, де відносно спокійно і немає бойових дій" , - сказав Гутцайт в ефірі національного телемарафону в неділю.

За його словами, в областях, де не ведуться бойові дії, вже почалися спортивні активності.

Міністр зазначив, що у відносно спокійних регіонах вже поновилися заняття руховою активністю на локаціях, облаштованих в рамках соціального проєкту "активні парки – локації здорової України".