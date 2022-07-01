Вперше в історії Україна буде представлена у більшості видів спорту на Всесвітніх іграх - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що вперше в історії Україна буде представлена у більшості видів спорту на Всесвітніх іграх у США.

"Наша країна вперше буде представлена у більшості видів спорту, включених до програми Ігор. Отримано 102 ліцензії з 19 видів спорту - 15 неолімпійських та 4 олімпійських. Україна представлятиме найбільшу кількість учасників за всю історію участі", - наводить слова Гутцайта пресслужба відомства.

Міністр зазначив, що для підготовки українських спортсменів було організовано 45 навчально-тренувальних зборів, зокрема у Польщі, Італії, Франції, Німеччині, Чехії, США та інших країнах.

Всесвітні ігри відбудуться з 7 до 17 липня 2022 року у найбільшому місті штату Алабама - Бірмінгемі (США). Вони відбуваються раз на чотири роки, як і Олімпіада. Близько 4,5 тис. спортсменів із понад 100 країн світу змагатимуться за 220 комплектів нагород у 34 видах спорту. Росія та Білорусь не допущені до Ігор.