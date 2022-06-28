Російські війська зруйнували та пошкодили 100 об'єктів спортивної інфраструктури на $130-140 млн - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що російські війська зруйнували та пошкодили 100 об'єктів спортивної інфраструктури, чим завдали збитків на суму майже $130-140 млн.

"Окупанти зруйнували вже 100 спортивних об'єктів. З них 16 повністю або частково, 84 мають пошкодження різного ступеня. Збитки орієнтовно - 130-140 млн доларів", - написав Гутцайт у фейсбуці.

За словами міністра, як і раніше, найбільше об'єктів (44) зруйновано на Донбасі.