Спорт

12:43 24.06.2022

Федерація дзюдо України відмовляється від участі в заходах Міжнародної федерації дзюдо через допуск спортсменів РФ та Білорусі

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Федерація дзюдо України вирішили відмовитися від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією дзюдо, через допуск російських і білоруських спортсменів.

"Федерація дзюдо України висловлює вам свою щиру подяку за всебічну підтримку українського дзюдо та за надану можливість нашим юним дзюдоїстам продовжувати тренування у ваших країнах у цей складний для нашої держави час. З 24 лютого триває військове вторгнення Російської Федерації за підтримки Республіки Білорусь на територію суверенної України. Щодня наша країна зазнає великих втрат серед мирного населення та величезних економічних збитків", - йдеться у відкритому листі ФДУ до національних федерацій дзюдо.

Зазначається, що до початку війни склад Федерації дзюдо України налічував понад 30 тис. членів, але на сьогодні вже понад 80% із них не можуть продовжувати спортивної і тренерської діяльності.

"У той час, коли весь цивілізований світ усілякими санкціями намагається зупинити російську агресію в Україні, Міжнародна федерація дзюдо вирішує дати дозвіл дзюдоїстам Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, які вона організовує, у статусі нейтральних атлетів. Проголошуючи гасла про дружбу, солідарність, мир, спорт поза політикою, цінності дзюдо, водночас Міжнародна федерація дзюдо ухвалює суто політичне рішення, допускаючи спортсменів із Росії та Білорусі до участі в олімпійській кваліфікації", - йдеться у листі.

У Федерації наголошують, що Міжнародна федерація дзюдо стала першою з міжнародних федерацій з видів спорту, яка грубо проігнорувала рекомендації Міжнародного олімпійського комітету.

"Ми глибоко розчаровані рішенням IJF та вирішили відмовитись від участі у всіх спортивних заходах, що проводяться Міжнародною федерацією дзюдо, до усунення Федерацій дзюдо Росії та Білорусі від участі у змаганнях IJF у будь-якому статусі. Сподіваємось на ваше розуміння та підтримку у нашій боротьбі за збереження справедливості та людських цінностей", - йдеться у листі.

Теги: #дзюдо #відмова

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