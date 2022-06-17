Спорт

18:55 17.06.2022

"Епіцентр дітям" відкриє у Львівській області реабілітаційний літній табір для учнів спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид"

1 хв читати
"Епіцентр дітям" відкриє у Львівській області реабілітаційний літній табір для учнів спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид"

Громадська організація "Епіцентр дітям" планує відкрити реабілітаційний літній табір для учнів соціально-спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид" у с. Славське у Львівській області, повідомила пресслужба групи компаній "Епіцентр К".

Згідно з пресрелізом, проєкт дасть змогу відновити фізичне та психологічне здоров'я сотні дітей із Ірпеня, Києва, Тернопільської та Хмельницької областей.

"Це велика підтримка вихованців у такий час. По-перше, для дітей - це перемикання уваги, концентрація на позитиві, нові знайомства, пошук ресурсу, який щодня втрачається через воєнні дії в Україні. По-друге, це чудова можливість залучити дітей до спорту та інших занять, впроваджуючи цінності Фонду "Реал Мадрид", - наведено у повідомленні слова віцепрезидента ГО "Епіцентр дітям" Тараса Гереги.

Крім того, літній табір буде об'єднаний із міжнародним турніром, який фонд проводить щорічно. Фінансовими партнерами табору також є ГК "Епіцентр К".

ГО "Епіцентр дітям" розвиває мережу соціально-спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид" в Україні з 2018 року. Загалом у країні відкрито сім шкіл у Києві, Ірпені, у Хмельницькій та Тернопільській областях, у яких навчаються понад 800 дітей із соціально-незахищених категорій населення. У 2021 році Фонд "Реал Мадрид" визнав мережу шкіл в Україні однією з найкращих серед 80 країн світу.

Теги: #діти #епіцентр #реал_мадрид

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:49 17.06.2022
Зінченко, Яремчук, Караваєв, Тарабарова, Трінчер, Jerry Heil, MamaRika закликають допомогти дітям з дитячих будинків і взяти участь у благодійній акції від Епіцентру

Зінченко, Яремчук, Караваєв, Тарабарова, Трінчер, Jerry Heil, MamaRika закликають допомогти дітям з дитячих будинків і взяти участь у благодійній акції від Епіцентру

08:44 17.06.2022
У результаті російської агресії в Україні загинуло 322 дитини та понад 581 поранено

У результаті російської агресії в Україні загинуло 322 дитини та понад 581 поранено

09:20 16.06.2022
Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

Унаслідок російської агресії в Україні загинуло 318 дітей та понад 581 поранено – Офіс генпрокурора

08:44 15.06.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, поранено 579

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 313 дітей, поранено 579

15:47 14.06.2022
Uklon і Нацполіція впроваджують систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

Uklon і Нацполіція впроваджують систему оповіщення для пошуку зниклих дітей

08:41 14.06.2022
Жертвами російської агресії стали 288 українських дітей

Жертвами російської агресії стали 288 українських дітей

08:48 13.06.2022
Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

Понад 815 дітей постраждали від початку повномасштабної агресії РФ в Україні

08:57 12.06.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, 508 – поранено

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, 508 – поранено

08:54 11.06.2022
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 поранені

08:52 10.06.2022
До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

До 491 зросла кількість поранених дітей в результаті російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі - Гутцайт

Україна перемогла Ірландію у матчі Ліги Націй УЄФА

Україна поступилася Вельсу путівкою на ЧС з футболу в Катарі

Україна обіграла Шотландію 3-1 і побореться 5 червня з Уельсом за квиток на ЧС-2022

Понад 50 спортсменів загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну

ОСТАННЄ

Кабмін доручив відновити проведення спортивних змагань в Україні без глядачів

Для підтримки молоді під час війни вже залучено понад 47 млн грн міжнародної фінансової допомоги - Гутцайт

ФК "Динамо" візьме участь у відновленні зруйнованої окупантом амбулаторії у с. Гурівщині біля Києва

Гандбольний клуб "Мотор" (Запоріжжя) гратиме у Чемпіонаті Німеччини, Бундеслізі-2

Російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури на $130 млн

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі - Гутцайт

Мінспорту спільно з міжнародною спортивною спільнотою заощадили Україні понад 500 млн грн - Гутцайт

Україну запросили взяти участь у Warrior games у США - Мінветеранів

Російські війська завдали спортивній інфраструктурі збитків на суму $125 млн

Україна перемогла Ірландію у матчі Ліги Націй УЄФА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА