"Епіцентр дітям" відкриє у Львівській області реабілітаційний літній табір для учнів спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид"

Громадська організація "Епіцентр дітям" планує відкрити реабілітаційний літній табір для учнів соціально-спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид" у с. Славське у Львівській області, повідомила пресслужба групи компаній "Епіцентр К".

Згідно з пресрелізом, проєкт дасть змогу відновити фізичне та психологічне здоров'я сотні дітей із Ірпеня, Києва, Тернопільської та Хмельницької областей.

"Це велика підтримка вихованців у такий час. По-перше, для дітей - це перемикання уваги, концентрація на позитиві, нові знайомства, пошук ресурсу, який щодня втрачається через воєнні дії в Україні. По-друге, це чудова можливість залучити дітей до спорту та інших занять, впроваджуючи цінності Фонду "Реал Мадрид", - наведено у повідомленні слова віцепрезидента ГО "Епіцентр дітям" Тараса Гереги.

Крім того, літній табір буде об'єднаний із міжнародним турніром, який фонд проводить щорічно. Фінансовими партнерами табору також є ГК "Епіцентр К".

ГО "Епіцентр дітям" розвиває мережу соціально-спортивних шкіл Фонду "Реал Мадрид" в Україні з 2018 року. Загалом у країні відкрито сім шкіл у Києві, Ірпені, у Хмельницькій та Тернопільській областях, у яких навчаються понад 800 дітей із соціально-незахищених категорій населення. У 2021 році Фонд "Реал Мадрид" визнав мережу шкіл в Україні однією з найкращих серед 80 країн світу.