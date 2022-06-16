Спорт

14:42 16.06.2022

Для підтримки молоді під час війни вже залучено понад 47 млн грн міжнародної фінансової допомоги - Гутцайт

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Для підтримки молоді під час війни вже залучено понад 47 млн грн міжнародної фінансової допомоги - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявляє, що для підтримки молоді під час війни вже залучено понад 47 млн грн міжнародної фінансової допомоги.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося залучити від партнерів понад 47 млн грн міжнародної фінансової допомоги для підтримки молоді", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства з посиланням на Гутцайта.

Зазначається, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), IREX, Програма розвитку ООН в Україні, ІСАР Єднання, проєкт ЄС EY4Youth - Entrepreneurship and Employment, ЮНІСЕФ та інші спрямували майже 33,3 млн грн на підтримку платформи "СпівДія".

Також, у липні за підтримки Pact розпочинається проєкт із реінтеграції та соціалізації переселенців серед молодих людей віком 14-25 років, працівників молодіжних центрів, бюджет якого становить 2,9 млн грн.

Крім того, експертна платформа Career Hub, реалізована IREX програма "Мріємо та діємо" USAID в Україні надали 8,2 млн грн на підтримку зайнятості, працевлаштування та підприємництва.

Зокрема, партнерська організація Мінспорту ПРООН спрямувала 1,6 млн грн на підтримку інститутів громадянського суспільства та молодіжних працівників, ЮНІСЕФ - 1,7 млн грн на діяльність Національної волонтерської платформи, яка вже об'єднала 55 тисяч осіб та 530 організацій, зокрема молодіжних.

Теги: #спорт #молодь #фінпідтримка

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