Спорт

12:44 15.06.2022

Російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури на $130 млн

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Російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури на $130 млн

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що російські війська зруйнували та пошкодили 94 об'єкти спортивної інфраструктури, чим завдали збитків на суму майже $130 млн.

"Російські війська продовжують методично знищувати спортивну інфраструктуру. Здається, вони не можуть пробачити нам не тільки асфальт у селах, але й сучасні спорткомплекси у Волновасі, в Лимані, на Харківщині", - наводить слова Гутцайта пресслужба міністерства.

Зазначається, що від російського вторгнення постраждали 63 спортивні комплекси, 9 басейнів, 3 льодові арени, 17 стадіонів та велокомплекс у Лимані.

За словами міністра, найбільшу кількість об'єктів (30) знищено на Донбасі.

Зруйновано стадіон у Волновасі, стадіон "Металіст" на Харківщині, унікальний велотрек у Лимані, льодовий палац у Сєвєродонецьку, басейн "Нептун" у Маріуполі, Луганський обласний фізкультурний центр "Олімп" у Кремінній, спорткомплекс "Авангард" у Києві, Олімпійський навчально-спортивний центр у Чернігові, десятки інших об’єктів.

Теги: #спорт #війна #інфраструктура #руйнування

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