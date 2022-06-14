Спорт

15:17 14.06.2022

Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі - Гутцайт

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Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників Росії та Білорусі.

"У разі допуску спортсменів із Росії та Білорусі до участі у змаганнях українські спортсмени готові блокувати їхні виступи та бойкотувати такі змагання", - наводить слова Гутцайта пресслужба відомства за результатами онлайн-наради з всеукраїнськими федераціями з олімпійських та неолімпійських видів спорту.

За його словами, за час повномасштабного вторгнення війна вже забрала життя понад 70 українських спортсменів і тренерів, а тим часом представники Росії та Білорусі шукають можливість виступати під нейтральним білим прапором.

"Це недопустимо! Спортсмени цих країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях ні під власними, ні під нейтральними прапорами", - наголосив міністр.

Він закликав президентів всеукраїнських федерацій звертатися до міжнародних спортивних федерацій для недопущення таких випадків, а також запропонував запрошувати їхніх керівників до України.

Теги: #мінспорту #гутцайт

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