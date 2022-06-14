Мінспорту спільно з міжнародною спортивною спільнотою заощадили Україні понад 500 млн грн - Гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що співпраця відомства з міжнародною спортивною спільнотою за 111 днів повномасштабного вторгнення Росії заощадила кошти державного бюджету України на суму понад 500 млн грн.

"Саме стільки ми мали б витратити на проживання, тренування, трансфери 1 180 спортсменів і тренерів з олімпійських видів спорту, 120 з неолімпійських та 540 спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, які через війну вимушені жити, тренуватися і змагатися за кордоном", – наводить слова Гутцайта пресслужба міністерства.

Наголошується, що ці витрати погодилися взяти на себе Національні федерації країн, Міжнародні федерації з видів спорту, Олімпійські комітети, Фонд солідарності олімпійської спільноти та українського спорту.

"Я щиро дякую урядам країн-партнерів і всій міжнародній спортивній спільноті. Завдяки вам наші спортсмени почуваються комфортно і забезпечені всім необхідним, щоби тренуватися, змагатися і перемагати. Закликаю друзів не зменшувати обертів. Підтримуючи Україну, ви підтримуєте свободу, демократію та європейські цінності. Разом ми сильніші", - наголосив Гутцайт.