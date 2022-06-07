Мінспорту відкриває спецрахунок у НБУ для пожертвувань у рамках ініціативи UNITED24 – рішення уряду

Міністерство молоді та спорту відкриває спеціальний рахунок у Національному банку України для пожертвувань у рамках ініціативи фонду відновлення UNITED24.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок.

"Зібрані на рахунку кошти буде спрямовано на відновлення пошкоджених Росією спортивних споруд, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту і забезпечення розвитку спортивної інфраструктури у регіонах України", - йдеться у повідомленні пресслужби Мінспорту.

Зазначається, що внаслідок бойових дій і ворожих обстрілів в Україні зруйновано та пошкоджено вже 92 спортивні об'єкти.