Російські війська зруйнували, пошкодили та окупували 73 молодіжні центри - Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт заявляє, що російські війська зруйнували, пошкодили або окупували 73 молодіжні центри.

"До повномасштабного вторгнення РФ в Україні функціонувало понад 300 молодіжних центрів та просторів. Наразі 20 із них зруйновані повністю або пошкоджені, ще 53 опинилися на тимчасово окупованій території", - наводить слова Гутцайта пресслужба відомства.

За його словами, з 24 лютого більшість уцілілих молодіжних центрів переорієнтували діяльність на допомогу цивільному населенню: наразі вони працюють як гуманітарні штаби, шелтери, простір для допомоги дітям, внутрішньо переміщеним особам, благодійні фонди.