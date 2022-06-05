Рафаель Надаль став 14-кратним чемпіоном Roland Garros

Іспанський тенісист Рафаель Надаль став переможцем турніру Великого шолома Roland Garros-2022, який завершився в Парижі.

У неділю Надаль у фіналі обіграв норвежця Каспера Рууда – 6:3, 6:3, 6:0.

36-річний Надаль займає п'яте місце в рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP), 23-річний Рууд-восьме.

Надаль - рекордсмен із перемог на Roland Garros, на його рахунку тепер 14 паризьких титулів.

Окрім цього, це вже 22-га перемога Надаля на турнірах Великого шолома в одиночному розряді, що є рекордом. Окрім Відкритого чемпіонату Франції він двічі вигравав Australian Open і Wimbledon, а також чотири рази брав US Open.

Загальний призовий фонд Roland Garros-2022 становить 43 млн 600 тис. євро. Переможець отримає 2 млн 200 тис. євро.

Серія турнірів Великого шолома є найпрестижнішою в тенісі та об'єднує чотири змагання: відкриті чемпіонати Австралії (Australian Open), Франції (Roland Garros) та США (US Open), а також Вімблдонський турнір у Великій Британії (Wimbledon).