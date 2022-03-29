ФК "Шахтар" Ріната Ахметова закликав позбавити Росію членства у ФІФА та УЄФА

Росія має бути позбавлена членства у ФІФА та УЄФА через влаштований в Україні геноцид. Про це виданню Reuters у Досі (Катар) повідомив генеральний директор футбольного клубу "Шахтар" Донецьк Сергій Палкін.

За словами Палкіна, в організації не повинні обмежуватися лише усуненням Росії від участі у змаганнях.

"У 70-х роках ПАР була виключена з ФІФА за політику апартеїду (расової дискримінації), а Росію слід виключити за політику геноциду українців та ту криваву війну, яку вони розв'язали на нашій батьківщині", - заявив він.

Він також наголосив, що Росія завжди використовувала спорт як інструмент пропаганди, тоді як сьогодні ця ідеологія загрожує самому існуванню мирних громадян України.

Український футбольний функціонер також закликав посилювати санкції за іншими ресурсними напрямами.

"Єдиний спосіб зупинити російську агресію - це об'єднати наші зусилля. Необхідно посилити санкції проти Росії за всіма напрямами. Важливо обмежити ресурсні та інформаційні можливості Росії, щоб вони почувалися ізольованими та зупинилися", - резюмував Палкін.

28 лютого ФІФА та УЄФА усунули збірну Росії та всі її футбольні клуби від участі у всіх змаганнях під егідою цих асоціацій.