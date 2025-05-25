Інтерфакс-Україна
Спорт
08:27 25.05.2025

Маріно Пушич покинув ФК "Шахтар"

1 хв читати
Маріно Пушич покинув ФК "Шахтар"

Футбольний клуб "Шахтар" оголошує про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем та тренерським штабом повідомила пресслужба клубу.

"Дякуємо Маріно Пушичу та його асистентам за самовіддану та якісну роботу, найвищій рівень професіоналізму, особисту мужність і стійкість, за яскраві перемоги, титул і трофеї, красиві й незабутні емоції. Ваші імена та досягнення назавжди вписані в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну підтримку України й українців", - сказано в повідомленні.

Маріно Пушич очолював "гірників" від 23 жовтня 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч, здобувши 44 перемоги за 13 нічиїх та 14 поразок із загальною різницею мʼячів 139-71. Під керівництвом Пушича донеччани завоювали три національних трофеї: зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли рекордний для українського футболу, 15-й у своїй історії Кубок України – 2024/25.

"Бажаємо нових професійних звершень, красивих перемог і великих досягнень у майбутньому!", - сказано на сайті клубу.

Джерело: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2025/may/24_news/24_thank-you-marino/

Теги: #шахтар #тренер #завершення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:56 07.05.2025
Завершено слідство у справі про незаконне збагачення ексзаступника керівника ОП Смирнова

Завершено слідство у справі про незаконне збагачення ексзаступника керівника ОП Смирнова

22:32 05.05.2025
"Європейська солідарність" хоче почути як ратифікація угоди про мінерали сприятиме закінченню війни – Геращенко

"Європейська солідарність" хоче почути як ратифікація угоди про мінерали сприятиме закінченню війни – Геращенко

09:05 25.04.2025
Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку в Києві завершені

Пошукові роботи на місці знищеного росіянами будинку в Києві завершені

21:33 23.04.2025
Рубіо: США зараз краще розуміють російську позицію

Рубіо: США зараз краще розуміють російську позицію

09:56 14.04.2025
Без США буде важко якнайшвидше закінчити війну - Зеленський

Без США буде важко якнайшвидше закінчити війну - Зеленський

22:49 23.03.2025
Умєров: Завершили зустріч з американською командою в Ер-Ріяді

Умєров: Завершили зустріч з американською командою в Ер-Ріяді

12:44 06.03.2025
У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару

23:35 16.02.2025
Держсекретар США Рубіо: щоб завершити війну, потрібна не одна зустріч чи дзвінок

Держсекретар США Рубіо: щоб завершити війну, потрібна не одна зустріч чи дзвінок

01:44 20.01.2025
Трамп напередодні інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні

Трамп напередодні інавгурації пообіцяв "покласти край" війні в Україні

17:35 17.01.2025
Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено: чотири людини загинули, дев’ять постраждали

Аварійно-рятувальні роботи у Кривому Розі завершено: чотири людини загинули, дев’ять постраждали

ВАЖЛИВЕ

Збірна України виграла у Бельгії з рахунком 3:1 в плейофі Ліги націй УЄФА

Українці здобули 32 медалі в 11 видах спорту на "Іграх нескорених" у Канаді

Україна проведе домашній матч плейоф Ліги націй УЄФА з Бельгією в іспанській Мурсії

Україна виборола ще одне "срібло" на Паралімпійських іграх-2024 і завершує змагання з 82 медалями

Ще два "золота" є в України у фіналі Паралімпійських ігор у Парижі

ОСТАННЄ

Антидопінгова асоціація тимчасово відсторонила легкоатлетку Бех-Романчук через підозру в допінгу

Збірна України з волейболу розпочала підготовку до міжнародного сезону

Кличко відвідав змагання ветеранів  "Київ незламний"

Україна закликає МОК і FIG відсторонити російську гімнастку Мельникову від міжнародних змагань як нейтральну спортсменку

Українські спортсмени здобули вже 17 ліцензій на участь у зимовій Олімпіаді-2026

Кабмін призначив 50 стипендій тренерам, які забезпечують підготовку до Олімпіади-2026 в Італії і Олімпіади-2028 в Лос-Анджелесі

Бій Усика з Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі"

Рада підтримала законопроєкт щодо адаптивного спорту

Усик проведе бій з Дюбуа за пояс абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі 12 липня на стадіоні "Вемблі" – ЗМІ

Олімпіада-2028: П'ять нових видів спорту, гендерний паритет у командних змаганнях, нові медальні шанси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА