Маріно Пушич покинув ФК "Шахтар"

Футбольний клуб "Шахтар" оголошує про завершення співпраці з головним тренером команди Маріно Пушичем та тренерським штабом повідомила пресслужба клубу.

"Дякуємо Маріно Пушичу та його асистентам за самовіддану та якісну роботу, найвищій рівень професіоналізму, особисту мужність і стійкість, за яскраві перемоги, титул і трофеї, красиві й незабутні емоції. Ваші імена та досягнення назавжди вписані в історію "Шахтаря". Окрема подяка за активну підтримку України й українців", - сказано в повідомленні.

Маріно Пушич очолював "гірників" від 23 жовтня 2023 року. Протягом цього часу команда провела 71 офіційний матч, здобувши 44 перемоги за 13 нічиїх та 14 поразок із загальною різницею мʼячів 139-71. Під керівництвом Пушича донеччани завоювали три національних трофеї: зробили золотий дубль у сезоні-2023/24 та виграли рекордний для українського футболу, 15-й у своїй історії Кубок України – 2024/25.

"Бажаємо нових професійних звершень, красивих перемог і великих досягнень у майбутньому!", - сказано на сайті клубу.

Джерело: https://shakhtar.com/uk-ua/news/2025/may/24_news/24_thank-you-marino/