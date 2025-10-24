Інтерфакс-Україна
Спорт
18:54 24.10.2025

Вболівальники у Кракові вивісили банери про Львів та Волинь під час матчу з "Шахтарем"

Посол України в Польщі Василь Боднар назвав провокацією вивішування польськими вболівальниками банерів з історичними претензіями до українців під час матчу "Шахтар" (Донецьк) – "Легія" (Варшава), який відбувся у Кракові в четвер.

"23 жовтня 2025 року у Кракові під час матчу "Шахтар Донецьк" – "Легія Варшава" в рамках групового етапу Ліги конференцій на трибуні вболівальників клубу "Легія Варшава" були розміщені провокативні банери, які не мають відношення до спортивної події чи підтримки команд. Поважаючи право польських вболівальників на висловлення своєї думки, важко зрозуміти мотиви такої провокації", - написав Боднар у Facebook в п'ятницю.

"Чи це робиться, щоб затьмарити щиру допомогу Польщі для українців, які знайшли прихисток від війни, чи це спроба перебити негативом слова вдячності від українських спортсменів, чи це бажання відволікти увагу від реальної загрози з боку росії, зокрема і для Польщі. Незважаючи ні на що, не перестану дякувати Польщі за підтримку українських спортсменів та українського спорту від початку повномасштабної російської агресії", - додав дипломат.

Польський журналіст та письменник Міхал Ольшевський, який відвідав матч, повідомив, що польські вболівальники, зокрема, вивісили банер "польський Вільнюс і Львів" та розмістив фото банеру "Волинь - пам'ятаємо" (відсилка до волинської трагедії часів Другої світової війни).

"Яке ж це було ганебне видовище. Українці приїхали цілими родинами, багато дітей та молоді, настрій був мирним, і, здавалося, вони хотіли разом з поляками співати проти Росії. Вони почули, між іншим, що "Шахтар з Донецька – стара радянська повія", чули про Волинь, з якою Донецьк має стільки ж спільного, скільки вболівальники "Легії" – з пристойністю, і дивилися на величезний прапор "польський Вільнюс і Львів". Дехто також послухав поляків, які відправляли їх на фронт, кажучи їм забиратися з Польщі, і більшість із них не встали під час виконання гімну України (більшість українців гімн Польщі слухали стоячи)", - написав він у Facebook.

Ольшевський назвав це "голом у свої ворота": "нам не потрібен суддя з Росії; ми самі собі забиваємо"

