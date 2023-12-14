"Шахтар" програв "Порту" і вибув із плей-оффу Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" програв португальському "Порту" в останньому турі Ліги чемпіонів із рахунком 3:5, і вибув зі змагання, повідомляє "Суспільне" в середу ввечері.

"Шахтар" закінчив виступи в нинішньому сезоні Ліги чемпіонів з футболу. У матчі останнього туру групового етапу "гірники" поступилися на виїзді "Порту" - 3:5", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що "Шахтар" посів третє місце в групі, набравши дев'ять очок. "Гірники" зіграють у плей-офф Ліги Європи-2023/24. Натомість "Порту" вийшов до 1/8 фіналу з другого місця в групі, "Барселона" стала першою.