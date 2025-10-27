В Києві затримали дитячого тренера з джиу-джитсу за підозрою у сексуальному насильстві щодо 11-річної дівчинки

Правоохоронці в Києві повідомили дитячому тренеру з бразильського джиу-джитсу про підозру у сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Встановлено, що 37-річний професійний спортсмен проводив індивідуальні тренування для дітей з бразильського джиу-джитсу. Під час одного з таких занять, залишаючись на одинці з дитиною, чоловік роздягнув її та вчинив сексуальне насильство. Тренер скористався тим, що дівчинка має вади мовлення, довіряє йому і не розкаже про це батькам", - вказується у повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 153 КК України, а саме як сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

До підозрюваного застосовано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів.