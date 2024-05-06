Пресрелізи

13:05 06.05.2024

Сексуальне насилля під час конфлікту — ще один вид зброї проти мирного населення, елемент злочину проти людяності

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З 2014 року від різних форм СНПК постраждали сотні людей. Від початку повномасштабного вторгнення їхня кількість значно зросла: лише зареєстрованих фактів СНПК нараховується 274. А скільки людей ще мовчать про свій біль? Скільки перебувають у жахливих умовах окупації та полону й навіть не мають змоги говорити?

СНПК — злочин, про який страшно говорити. Постраждалі замовчують свій біль через страх соціальної стигматизації, адже багатьом із них соромно за те, що вони пережили. Осуд, відчуття провини і незахищеності, соціальний тиск змушують людей мовчати. Але цей біль лише накопичується й може навіть руйнувати життя. 

Усі мають розуміти: постраждалі ніколи не винні в тому, що з ними трапилося, адже в насиллі завжди винний той, хто його вчинив. 

На міжнародній конференції «Відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, повʼязаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки», що відбулася 4-5 березня, Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина представила пілотний проєкт «Невідкладні проміжні репарації для постраждалих від сексуального насилля під час війни в Україні», створений спільно з Глобальним фондом тих, хто пережили насильство, Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики та громадськими організаціями, що займаються правовою та психологічною підтримкою постраждалих:

«Ми ініціювали розробку та впровадження пілотного проєкту «Невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від СНПК». Ми розробили систему формування таких репарацій, яка передбачає виявлення постраждалих, ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріям і виплату проміжних компенсацій» (автор).
 

Під час реалізації цього проєкту особлива увага приділяється забезпеченню якісних, холістичних, репараційних заходів з урахуванням конфіденційності інформації та підходу, орієнтованого на постраждалого.

Постраждалі від СНПК можуть звернутися за комплексною юридичною та психологічною підтримкою до спеціальних сервісів допомоги.

  • Лінія правової допомоги «ЮрФем: підтримка» за номером 068 145 55 90 або 0 800 30 55 90 (дзвінки безкоштовно), написавши у Viber/Telegram або залишивши заявку на сайті: https://jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka/.  
  • Центри допомоги врятованим — це державні установи, створені Урядом України в партнерстві з UNFPA, де люди, котрі виїхали з зони активних бойових дій та/або тимчасово окупованих територій, можуть отримати комплексну соціально-психологічну підтримку в одному місці. 
  • Платформа допомоги врятованим.
  • Аврора — сервіс психотерапевтичної допомоги постраждалим від СНПК.
  • БПД — Система безоплатної правової допомоги. Це мережа бюро правової допомоги та дистанційні сервіси для отримання такої допомоги. Через них можна скористатися гарантованим державою правом кожної людини мати безоплатну кваліфіковану допомогу юристів. 

СНПК — злочин, що немає терміну давності, тож звернутися за допомогою можна в будь-який момент.
Свідчення постраждалих від СНПК є доказами, що можуть допомогти довести вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду проти українського народу, повернути відчуття справедливості для сотень людей не лише в Україні, але й в усьому світі.

 

Теги: #конфлікт #права_людини #сексуальне_насилля #снпк

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