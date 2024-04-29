Спорт

10:46 29.04.2024

Помер український футболіст і тренер Михайло Фоменко

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Помер український футболіст і тренер Михайло Фоменко

Український футболіст, колишній головний тренер національної збірної України (2012-2016) Михайло Фоменко помер у понеділок у віці 75 років.

"Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко", - повідомляє Асоціація футболу Сумської області.

Михайло Фоменко народився 19 вересня 1948 р. у с. Мала Рибиця Сумської області. З 1962 р. вихованець сумської футбольної школи "Спартак". У 1965-1969 рр. виступав за команду "Спартак" (Суми), у 1970-1971 рр. - "Зоря" (Ворошиловград).

З 1972 р. виступав за футбольний клуб "Динамо" (Київ), гравець збірної СРСР.

Завершив ігрову кар'єру в 30-річному віці через травму спини. Після цього два роки займався у Вищій школі тренерів, отримав диплом і розпочав тренерську діяльність. У 2012-2016 рр. був головним тренером національної збірної України.

Фоменко - майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту СРСР, заслужений тренер України та Грузії. Також заслужений працівник фізичної культури та спорту України й почесний громадянин міста Суми.

Теги: #смерть #фоменко #тренер

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