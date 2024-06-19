Події

17:29 19.06.2024

Представлено перші результати пілотного проєкту з виплати репарацій жертвам сексуального насильства в умовах війни

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Перші результати пілотного проєкту з виплати невідкладних проміжних репарацій постраждалим від сексуального насильства в умовах війни було презентовано на пресконференції у столичному просторі "АртПричал", там же було представлено результати роботи Центрів допомоги, повідомили "Інтерфакс-Україна" організатори форуму.

"Станом на 18 червня виплату компенсації в рамках проєкту невідкладних репарацій отримали 40 осіб, і цей процес триває. Уже отримано 142 звернення від осіб на участь у пілотному проєкті, серед яких 85 жінок, 51 чоловік і шість дітей. Також за бажанням постраждалі можуть отримати супровід призначених кейс-менеджерів, які допомагають людині отримати медичну, правову та соціальну допомогу", - розповіла урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко в середу.

За її словами, звернутися по допомогу можуть усі постраждалі, які зазнали тяжких форм сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом унаслідок агресії РФ проти України, починаючи з лютого 2014 року.

Повідомляється, що станом на 18 червня 2024 року зареєстровано 303 факти сексуального насильства, зумовленого війною, серед постраждалих 112 чоловіків і 191 жінка. Однак, за даними ООН, незареєстрованих випадків у 10-20 разів більше.

"У 2015 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 19 червня Міжнародним днем боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Щорічно цього дня в Україні відбувається тематична конференція, де обговорюють уже втілені проєкти та майбутні кроки щодо боротьби та вирішення проблем, пов'язаних із сексуальним насильством в умовах війни в Україні", - зазначають організатори форуму.

Теги: #війна #сексуальне_насилля #репарації

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