Від сексуального насильства, вчиненого під час війни, постраждали 89 українців, 27 окупантів підозрюють у цих злочинах - начальник ГСУ Нацполіції

Від сексуального насильства, вчиненого під час війни, постраждали 89 українців, поліція України повідомила про підозру у скоєнні цих злочинів 27 окупантам, переважна більшість підозр - заочні, зазначає перший заступник голови Національної поліції України - начальник ГСУ Нацполіції України Максим Цуцкірідзе.

"Щодо сексуального насильства, вчиненого під час війни, 77 кейсів, 89 постраждалих. Частина постраждалих - в Україні, частина виїхала, але співпрацює зі слідством", - розповів керівник ГСУ Нацполіції в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що результати з розкриття цих злочинів не стовідсоткові, проте 27 підозр окупантам за цими злочинами поліцейські повідомили. "Переважна більшість - це заочні підозри", - додав він.

"Знову ж таки - ми не знаємо реальних цифр щодо сексуального насильства, як і не знаємо, скільки насправді людей загинули на окупованих територіях. Але цей злочин належить до воєнного і не має терміну давності", - резюмував керівник ГСУ Нацполіції.