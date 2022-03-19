Понад 100 федерацій відсторонило російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що понад ста федерацій відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

"Понад ста федерацій усунули російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу Європи та взагалі від спортивних календарів, щоб росія взагалі не брала участі", - сказав Гутцайт в ефірі українських телеканалів у суботу ввечері.

Також міністр зазначив, що Україна домоглася того, щоб було перенесено всі змагання, які раніше планувалося проводити у містах Росії.