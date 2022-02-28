Спорт

16:46 28.02.2022

МОК вимагає повернути йому олімпійські ордени, вручені Путіну, Чернишенку та Козаку

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МОК вимагає повернути йому олімпійські ордени, вручені Путіну, Чернишенку та Козаку

Нагороди, вручені Міжнародним олімпійським комітетом президенту Росії Володимиру Путіну, віце-прем'єру Дмитру Чернишенку та заступнику голови адміністрації президента Росії Дмитру Козаку, мають бути повернені комітету, заявила в понеділок пресслужба МОК.

"Виконком МОК, виходячи з виняткових обставин і зважаючи на вкрай серйозні порушення олімпійського перемир'я та інші порушення олімпійської хартії російським урядом у минулому, ухвалив спеціальне рішення про вилучення олімпійського ордену у всіх осіб, які обіймають нині важливу посаду в уряді РФ або іншу пов'язану з державною владою високопоставлену посаду", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про нагороди, вручені Путіну у 2001 році, Чернишенку та Козаку - у 2014 році.

Теги: #орден #мок #путін
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