ФІДЕ засудила заяву гросмейстера Карякіна про підтримку дій РФ в Україні

Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) із засудженням ставиться до висловлювань російського гросмейстера Сергія Карякіна, що публічно підтримав вторгнення РФ в Україну, йдеться в заяві організації.

"Рада ФІДЕ засуджує будь-які публічні заяви будь-якого члена шахової спільноти, що підтримують необґрунтовані воєнні дії, і передає справу гросмейстерів Сергія Карякіна і Сергія Шипова в Комісію з етики та дисципліни", - зазначається у зверненні, текст якого опубліковано на сайті ФІДЕ.

У неділю Карякін розмістив у твіттері листа на ім'я президента РФ Володимира Путіна, в якому підтримав його за дії.

Уродженець Сімферополя у віці 12 років став наймолодшим гросмейстером в історії. Переможець шахової олімпіади 2004 року у складі збірної України. З 2009 року має російське громадянство.