ФІФА позбавила Росію всіх футбольних матчів на її території під своєю егідою

Міжнародна федерація футболу вирішила заборонити міжнародні змагання під егідою ФІФА на території Росії, при цьому домашні матчі проводяться на нейтральній території і без глядачів.

Як повідомляє пресслужба ФІФА, заборонено також використовувати російські прапор та гімн на змаганнях під своєю егідою.

"Прапор або гімн Росії не будуть використовуватись у матчах, у яких беруть участь команди з Російського футбольного союзу", - наголошується в пресрелізі.

Член ФІФА, який представляє Росію, не може брати участь у змаганнях під назвою "Росія". Дозволено використати назву: команда Російського футбольного союзу.

Спочатку планувалося, що 24 березня в Москві відбудеться матч Росія - Польща, переможець якого тут же боротиметься з переможцем гри між Швецією та Чехією за право зіграти на чемпіонаті світу. Проте Союз європейських футбольних асоціацій переніс ці матчі на нейтральні поля.

Пізніше збірні Чехії, Польщі та Швеції заявили, що не гратимуть зі збірною Росії через російське вторгнення в Україну.

"ФІФА прийняла до уваги позиції, виражені через соціальні мережі Польською футбольною асоціацією, Футбольною асоціацією Чеської Республіки і Шведською футбольною асоціацією, і вже вступила в діалог із усіма цими футбольними асоціаціями. ФІФА продовжуватиме працювати в тісному контакті, щоб спільно шукати відповідні і прийнятні рішення", - йдеться у повідомленні.

ФІФА також "продовжить діалог із МОК, УЄФА та іншими спортивними організаціями для визначення додаткових заходів чи санкцій, включаючи потенційне усунення від змагань, які мають бути застосовані у найближчому майбутньому, якщо ситуація швидко не покращиться".