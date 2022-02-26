Команди "Манчестер Сіті" та "Евертон" підтримали Україну та своїх українських гравців

Футбольні команди "Манчестер Сіті" та "Евертон" підтримали своїх українських футболістів Віталія Міколенка та Олександра Зінченка, вийшовши на матч Прем'єр-ліги з українською символікою, повідомляє Football Daily.

У рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги гравці "Евертона", де грає Миколенко, вийшла на поле з прапорами України, а команда "Манчестер Сіті", в якій грає Зінченко – у футболках із написом "Ні війні" та українським прапором.

"Манчестер Сіті та Евертон показали свою підтримку Україні", - йдеться у повідомленні в суботу ввечері.

Під час розминки перед матчем Миколенко та Зінченко зустрілися. Також повідомляється, що на розминці Зінченко не міг стримати сліз.

"Неймовірно бачити Олександра Зінченка зі сльозами перед початком матчу, коли обидві команди демонструють свою підтримку Україні", - наголошується в повідомленні.