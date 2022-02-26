Польща не гратиме з РФ у плей-оф до чемпіонаті світу з футболу

Збірна Польщі з футболу не гратиме зі збірною Росії у плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу ФІФА у Катарі, повідомив президент Польської футбольної спілки Цезарій Кулеша.

"Досить слів, час діяти. У зв'язку з ескалацією агресії Російської Федерації щодо України збірна Польщі не має наміру грати матч плей-оф проти Росії. Це єдине правильне рішення", - написав він у twitter.

За його словами, наразі тривають переговори з федераціями Швеції та Чехії, щоб донести спільну позицію ФІФА.

Позицію Кулеші також підтримав президент Польщі Анджей Дуда.

Як повідомлялося, спочатку планувалося, що 24 березня в Москві відбудеться матч Росія-Польща, переможець якого побореться з переможцем гри між Швецією та Чехією за право зіграти на чемпіонаті світу.

Після нападу військ РФ на Україну футбольні асоціації Польщі, Чехії та Швеції у спільній заяві закликали не проводити на території РФ матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2022 року.