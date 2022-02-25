МОК просить спортивні федерації скасувати або перенести свої змагання з РФ і Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації запровадити санкції щодо Росії та Білорусі через порушення цими країнами олімпійського перемир'я вторгненням в Україні, повідомляє пресслужба МОК.

"Виконком МОК сьогодні закликає всі міжнародні спортивні федерації перенести або скасувати свої спортивні заходи, заплановані наразі в Росії чи Білорусі", - йдеться у повідомленні.

"Вони повинні врахувати порушення олімпійського перемир'я урядами Росії та Білорусі та віддати абсолютний пріоритет безпеці спортсменів. Сам МОК не планує жодних заходів у Росії чи Білорусі", - наголошується там само.