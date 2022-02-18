Спорт

12:49 18.02.2022

Гутцайт: Ми наразі дивимося як завести та провести Зимову олімпіаду в Україні у 2030 році

1 хв читати
Гутцайт: Ми наразі дивимося як завести та провести Зимову олімпіаду в Україні у 2030 році

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що відомство розглядає можливості проведення Зимових Олімпійських ігор в Україні у 2030 році.

"Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту. Так, у нас недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту і ми над цим працюємо, ми бачимо, де що побудувати, де що проводити. Ми наразі дивимося, як завести та провести Зимові Олімпійські ігри в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

Як повідомлялося, у січні 2021 року Гутцайт заявив, що на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто очікувати багато медалей від української збірної.

16 лютого український спортсмен Олександр Абраменко став срібним призером Олімпіади у лижній акробатиці.

У серпні 2021 року Гутцайт заявляв, що Україна розраховує та працює над проведенням літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор у 2030-му та 2032 роках.

Теги: #олімпіада #мінспорту #гутцайт
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:51 10.02.2022
Троє українських фристайлістів не зможуть виступити на Олімпіаді в Пекіні через підтверджений COVID-19 – Гутцайт

Троє українських фристайлістів не зможуть виступити на Олімпіаді в Пекіні через підтверджений COVID-19 – Гутцайт

12:28 05.02.2022
Норвезька лижниця Йохауг стала першою чемпіонкою Олімпіади в Пекіні

Норвезька лижниця Йохауг стала першою чемпіонкою Олімпіади в Пекіні

20:26 04.02.2022
Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої

Зеленський подякував збірній України з футзалу за гру: Ви – наші герої

19:14 30.01.2022
Франція не приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Франція не приєднається до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

07:24 30.01.2022
Тренер чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаді в Пекіні пішов на самоізоляцію

Тренер чоловічої збірної України з біатлону на Олімпіаді в Пекіні пішов на самоізоляцію

11:16 29.01.2022
У п'ятницю в Китаї виявлено 36 інфікованих COVID-19, так чи інакше пов'язаних із майбутньою Олімпіадою – оргкомітет ігор

У п'ятницю в Китаї виявлено 36 інфікованих COVID-19, так чи інакше пов'язаних із майбутньою Олімпіадою – оргкомітет ігор

11:59 28.01.2022
Гутцайт про зимову Олімпіаду в Пекіні: Багато медалей не очікуватимемо

Гутцайт про зимову Олімпіаду в Пекіні: Багато медалей не очікуватимемо

07:29 24.01.2022
Понад 70 прибулих до Китаю на Олімпіаду склали позитивний тест на COVID-19

Понад 70 прибулих до Китаю на Олімпіаду склали позитивний тест на COVID-19

15:09 23.01.2022
Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

08:02 17.01.2022
Данія та Нідерланди вирішили приєднатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Данія та Нідерланди вирішили приєднатися до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Пекіні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Абраменко виграв срібну медаль на Олімпіаді в Пекіні в лижній акробатиці

Троє українських фристайлістів не зможуть виступити на Олімпіаді в Пекіні через підтверджений COVID-19 – Гутцайт

Дві українські біатлоністки отримали позитивні тести на COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні

У Пекіні офіційно стартували XXIV зимові Олімпійські ігри

У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса, поліція відкрила справу за фактом смерті

ОСТАННЄ

Абраменко виграв срібну медаль на Олімпіаді в Пекіні в лижній акробатиці

Український скелетоніст Гераскевич продемонстрував плакат "Ні війні в Україні" на Олімпіаді в Пекіні

Дві українські біатлоністки отримали позитивні тести на COVID-19 на Олімпіаді в Пекіні

Росіяни поскаржилися в УЄФА на поведінку українських уболівальників

У Пекіні офіційно стартували XXIV зимові Олімпійські ігри

Іспанець Надаль виграв 21-й тенісний турнір Великого шолома, обігравши росіянина Медведєва

У Києві знайшли повішеним українського боксера Вірчиса, поліція відкрила справу за фактом смерті

В Україні створять Національну лабораторію антидопінгового контролю

Спортивний покер в Україні переживає справжній ренесанс

Україна вперше прийняла етап Кубка світу зі сноукайтингу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА