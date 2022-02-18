Гутцайт: Ми наразі дивимося як завести та провести Зимову олімпіаду в Україні у 2030 році

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що відомство розглядає можливості проведення Зимових Олімпійських ігор в Україні у 2030 році.

"Лише останні два роки ми розпочали реальне будівництво інфраструктури для літніх видів спорту. Так, у нас недостатньо інфраструктури для зимових видів спорту і ми над цим працюємо, ми бачимо, де що побудувати, де що проводити. Ми наразі дивимося, як завести та провести Зимові Олімпійські ігри в Україні у 2030 році. Ми над цим працюємо", - сказав він під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді у п'ятницю.

Як повідомлялося, у січні 2021 року Гутцайт заявив, що на Зимових Олімпійських іграх у Пекіні не варто очікувати багато медалей від української збірної.

16 лютого український спортсмен Олександр Абраменко став срібним призером Олімпіади у лижній акробатиці.

У серпні 2021 року Гутцайт заявляв, що Україна розраховує та працює над проведенням літніх та зимових Юнацьких Олімпійських ігор у 2030-му та 2032 роках.