Спорт

07:34 18.01.2022

Турнір "Ролан Гаррос" у Франції може бути закритим для Джоковича, якщо він не зробить вакцину від COVID-19

2 хв читати
Турнір "Ролан Гаррос" у Франції може бути закритим для Джоковича, якщо він не зробить вакцину від COVID-19

Французька влада, яка раніше заявляла про те, що невакцинований від COVID-19 сербський тенісист Новак Джокович зможе взяти участь у турнірі "Ролан Гаррос", змінила позицію - тепер усі спортсмени для участі у змаганнях мають пройти повний курс вакцинації, - повідомляє в понеділок іспанське телебачення

Ці заходи пов'язані з тим, що обидві палати парламенту Франції схвалили законодавство про вакцинні перепустки.

"Вакцинна перепустка схвалена. Від того часу, як вона стане законом, прохід у громадські місця (на стадіони, у театри, у магазини) за перепустками стане обов'язковим", - написала раніше в Twitter міністр спорту Франції Роксана Марасінеану.

При цьому вона подякувала спортивній спільноті "за роботу щодо тих рідкісних людей, хто не пройшов вакцинацію".

Проведення турніру "Ролан Гаррос" заплановано на 16 травня – 5 червня.

Раніше Джокович був змушений відмовитися від участі в турнірі Australian Open і залишити Австралію через анулювання Федеральним судом країни його візи, оскільки він не мав необхідної вакцини від COVID-19. Сам Джокович стверджував, що нещодавно перехворів на коронавірус.

Справа Джоковича викликала широкий резонанс у всьому світі, враховуючи його досягнення у тенісі та те, що він давно виступає проти примусової вакцинації від COVID-19.

Джокович є 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома, Australian Open спортсмен виграв дев'ять разів.

Депутати нижньої палати французького парламенту - Національних зборів - у неділю ввечері остаточно затвердили проект закону про перетворення санітарних перепусток на вакцинні.

Як повідомляють ЗМІ Франції, текст схвалили 215 голосів, проти нього висловилися 58 законодавців і 7 утрималися. При цьому парламентарі-соціалісти мають намір отримати думку Конституційної ради, що затримає на кілька днів оприлюднення закону.

Раніше Сенат (верхня палата парламенту Франції) також схвалив у другому читанні проект закону за 187 голосів "за", 66 "проти" та 88 утриманих.

Уряд, який висунув цей проект 27 грудня, має намір ввести новий закон у дію якнайшвидше через безпрецедентну хвилю заражень COVID-19. Спочатку планувалося, що цей дванадцятий за два роки "санітарний закон" набуде чинності 15 січня. Але гаряча полеміка довкола проекту зірвала ці плани.

 

 

Теги: #джокович #ситуація #франція #турнір
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 18.01.2022
Захворюваність COVID-19 у Казахстані за місяць зросла майже у 20 разів

Захворюваність COVID-19 у Казахстані за місяць зросла майже у 20 разів

17:20 17.01.2022
На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

На Донбасі російські найманці не порушували режиму припинення вогню від початку доби

16:34 17.01.2022
Джокович повернувся до Сербії, поки що не планує робити заяв

Джокович повернувся до Сербії, поки що не планує робити заяв

07:24 17.01.2022
Французькі законодавці остаточно затвердили запровадження вакцинної перепустки

Французькі законодавці остаточно затвердили запровадження вакцинної перепустки

19:35 16.01.2022
Блінкен заявив главі МЗС Франції про рішучість США реагувати на будь-яке можливе вторгнення Росії в Україну

Блінкен заявив главі МЗС Франції про рішучість США реагувати на будь-яке можливе вторгнення Росії в Україну

12:36 16.01.2022
Прем'єр Австралії вважає рішення суду щодо Джоковича захистом кордонів країни в період пандемії

Прем'єр Австралії вважає рішення суду щодо Джоковича захистом кордонів країни в період пандемії

07:17 16.01.2022
У Франції проти санітарних перепусток виступили 54 тис. громадян

У Франції проти санітарних перепусток виступили 54 тис. громадян

14:10 15.01.2022
Ексглава Мін'юсту Франції офіційно заявила про участь у президентських виборах

Ексглава Мін'юсту Франції офіційно заявила про участь у президентських виборах

13:00 15.01.2022
Півмільйона французів можуть залишитися без санітарних перепусток через не зроблене вчасно бустерне щеплення

Півмільйона французів можуть залишитися без санітарних перепусток через не зроблене вчасно бустерне щеплення

07:35 15.01.2022
США та Франція обговорили заходи підтримки України після кібератаки на сайти її органів влади

США та Франція обговорили заходи підтримки України після кібератаки на сайти її органів влади

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

Команди Шотландії, Ірландії та Вірменії стали суперниками збірної України по групі в Лізі націй УЄФА

Україна здобула перше золото на Чемпіонаті світу з важкої атлетики в Узбекистані

ОСТАННЄ

У Львові у 2022 році почнуть будувати "Льодову арену" для Євробаскету-2025

Українському футболісту Шевченку пропонують очолити польську збірну

Італійська "Дженоа" звільнила Андрія Шевченка з посади тренера

Останній перед ОІ-2022 етап кубка світу з лижних перегонів у Словенії скасовано через коронавірус

Українські біатлоністи посіли третє місце в одиночній змішаній естафеті на V етапі Кубка світу в Обергофі

КНДР відмовилася брати участь у Зимових Олімпійських іграх у Пекіні

Володимир Кличко увійшов до топ-10 найбагатших боксерів світу

Футболіст Ліонель Мессі заразився коронавірусом

Хокеїстів молодіжних збірних Росії та Чехії зняли з авіарейсу

Миколенко перейшов з київського "Динамо" в англійський "Евертон"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА