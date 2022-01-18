Турнір "Ролан Гаррос" у Франції може бути закритим для Джоковича, якщо він не зробить вакцину від COVID-19

Французька влада, яка раніше заявляла про те, що невакцинований від COVID-19 сербський тенісист Новак Джокович зможе взяти участь у турнірі "Ролан Гаррос", змінила позицію - тепер усі спортсмени для участі у змаганнях мають пройти повний курс вакцинації, - повідомляє в понеділок іспанське телебачення

Ці заходи пов'язані з тим, що обидві палати парламенту Франції схвалили законодавство про вакцинні перепустки.

"Вакцинна перепустка схвалена. Від того часу, як вона стане законом, прохід у громадські місця (на стадіони, у театри, у магазини) за перепустками стане обов'язковим", - написала раніше в Twitter міністр спорту Франції Роксана Марасінеану.

При цьому вона подякувала спортивній спільноті "за роботу щодо тих рідкісних людей, хто не пройшов вакцинацію".

Проведення турніру "Ролан Гаррос" заплановано на 16 травня – 5 червня.

Раніше Джокович був змушений відмовитися від участі в турнірі Australian Open і залишити Австралію через анулювання Федеральним судом країни його візи, оскільки він не мав необхідної вакцини від COVID-19. Сам Джокович стверджував, що нещодавно перехворів на коронавірус.

Справа Джоковича викликала широкий резонанс у всьому світі, враховуючи його досягнення у тенісі та те, що він давно виступає проти примусової вакцинації від COVID-19.

Джокович є 20-разовим переможцем турнірів Великого шолома, Australian Open спортсмен виграв дев'ять разів.

Депутати нижньої палати французького парламенту - Національних зборів - у неділю ввечері остаточно затвердили проект закону про перетворення санітарних перепусток на вакцинні.

Як повідомляють ЗМІ Франції, текст схвалили 215 голосів, проти нього висловилися 58 законодавців і 7 утрималися. При цьому парламентарі-соціалісти мають намір отримати думку Конституційної ради, що затримає на кілька днів оприлюднення закону.

Раніше Сенат (верхня палата парламенту Франції) також схвалив у другому читанні проект закону за 187 голосів "за", 66 "проти" та 88 утриманих.

Уряд, який висунув цей проект 27 грудня, має намір ввести новий закон у дію якнайшвидше через безпрецедентну хвилю заражень COVID-19. Спочатку планувалося, що цей дванадцятий за два роки "санітарний закон" набуде чинності 15 січня. Але гаряча полеміка довкола проекту зірвала ці плани.