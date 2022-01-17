У Львові у 2022 році почнуть будувати "Льодову арену" для Євробаскету-2025

Львів планує у 2022 році розпочати будівництво мультифункціонального спортивного комплексу "Льодова арена" для проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році (ЄвроБаскет-2025), повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький на своїй сторінці у Facebook у понеділок.

"Льодову Арену" планують збудувати на вул. Стрийській, 199, поблизу стадіону "Арена-Львів".

Новий спорткомплекс буде розрахований на 10 тис. глядацьких місць.

Наразі тривають геодезичні роботи та виготовлення проєктно-кошторисної документації.

Планується, що в головній залі львівської "Льодової арени" зможуть відбуватися ігри з зимових видів спорту: хокею, следж-хокею (параолімпійський вид хокею для людей з обмеженими фізичними можливостями), фігурного катання, шорт-треку (змагання з бігу на ковзанах на хокейному майданчику), керлінгу (командна спортивна гра на крижаному майданчику), а також баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, тенісу, флорболу.

"Водночас головний зал легко зможе трансформуватися для проведення змагань із боксу, боротьби, ММА (змішаних бойових мистецтв), східних єдиноборств, важкої атлетики, паверліфтингу, а також проведення культурних заходів. Крім того, у залах "Льодової арени" зможуть проводити змагання зі спортивної та художньої гімнастики, спортивних танців, кіберспорту", - наголосив Козицький.

За його словами, об'єкт включено до програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" на 2022 рік.

Козицький також повідомив, що в понеділок у Львові перебуває делегація Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА Європа) з метою ознайомлення з проєктом та місцем будівництва спортивного об'єкта, а також усією важливою туристичною інфраструктурою міста.

"Зустріч присвячена підготовці до чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних, який має відбутися у 2025 році і на який Україна зголосилася бути країною-господарем. Наразі ми є одними з головних претендентів, а тому за ініціативи президента України Володимира Зеленського вже в цього року у трьох містах – Києві, Львові та Дніпрі – розпочнеться будівництво сучасних спортивних баскетбольних стадіонів європейського зразка", – заявив голова Львівської ОДА.

Як повідомлялося, у вересні 2021 року президент Володимир Зеленський обговорив із президентом Міжнародної федерації баскетбольних асоціацій (ФІБА Європа) Тургаєм Демірелем подану заявку на проведення чоловічого чемпіонату Європи з баскетболу серед національних збірних у 2025 році.

Зеленський запевнив президента ФІБА, що Україна виконає всі вимоги, необхідні для проведення Євробаскету, зокрема щодо будівництва спортивних арен.