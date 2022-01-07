Спорт

11:44 07.01.2022

КНДР відмовилася брати участь у Зимових Олімпійських іграх у Пекіні

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КНДР відмовилася брати участь у Зимових Олімпійських іграх у Пекіні

Олімпійський комітет і Міністерство фізичної культури та спорту КНДР у листі до Олімпійського комітету КНР та оргкомітету Зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні повідомили, що Північна Корея не зможе брати участь в Олімпіаді.

"Ми повідомили, що не зможемо взяти участь в Олімпійських іграх через дії ворожих сил та всесвітню пандемію", - йдеться в повідомленні.

У листі Пхеньян повідомив, що "цілком підтримує китайських товаришів у їхній роботі з проведення величного і чудового Олімпійського фестивалю", а також висловив впевненість в успішному проведенні Олімпіади, незважаючи на "різні перешкоди і труднощі, згуртувавшись навколо генерального секретаря Сі Цзіньпіна та Комуністичної партії Китаю".

Зимові Олімпійські ігри 2022 відбудуться в Пекіні з 4 по 20 лютого.

Теги: #відмова #кндр #олімпійські_ігри
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