Глава МЗС Німеччини не відвідає Олімпійських ігор у Пекіні

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вирішила не відвідувати Зимових Олімпійських ігор 2022 у Пекіні, але запевняє, що не йдеться про дипломатичний бойкот, повідомляє в середу агентство DPA.

"Я великий шанувальник спорту, але цього разу я точно не поїду – у минулому для міністрів закордонних справ невідвідування Олімпіад теж було звичайною справою", - заявила Бербок. Вона зазначила, що це її особисте рішення, і Німеччина все ще хоче дійти спільної позиції з партнерами з ЄС у питанні про те, чи потрібний спільний дипломатичний бойкот Ігор.

Як повідомлялося, низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія та Австралія, заявили, що оголошують дипломатичний бойкот пекінської Олімпіади через те, що КНР, за їх твердженням, обмежує інтереси та проводить політику геноциду щодо уйгурського населення Сіньцзяну.

Дипломатичний бойкот означає, що офіційні представники країн, що оголосили його, не поїдуть до Пекіну і не братимуть участі в заходах у межах Ігор. Участь в Олімпіаді спортсменів цих країн не обмежується.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 до 20 лютого.