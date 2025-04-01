Інтерфакс-Україна

Події

16:12 01.04.2025

Глава МЗС Німеччини: Реальність показує, що стратегія Путіна - це не мир, йому не можна довіряти

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Глава МЗС Німеччини: Реальність показує, що стратегія Путіна - це не мир, йому не можна довіряти
Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Реальність показує, що стратегія Володимира Путіна - це не мир, а продовження руйнування України, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва.

"Народ України, народ Європи, хочуть миру. Україна чітко дала зрозуміти, що вона не тільки готова до цього, але й прийме припинення вогню без умов. Єдиний, хто цього не робить, - це російський президент. Реальність показує, що стратегія Путіна - це не мир, а продовження руйнування. На жаль, в цьому відношенні нічого не змінилося", - сказала вона на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у вівторок.

Зокрема міністерка зазначила, що навіть після зустрічі у Джидді та домовленісті про енергетичне перемир’я відбуваються нові російські атаки на енергосектор України.

"Ось чому так важливо, щоб у всіх цих переговорах ми завжди пам'ятали, що Путін грає на випередження. Він маневрує, щоб вийти з угоди, продовжуючи свою агресивну війну, порушуючи міжнародне право, та ескалацію з жорстокими атаками безпілотників на житлові будинки. У цій ситуації Путіну не можна довіряти", - заявила Бербок.

Вона наголосила, що справжній і тривалий мир в Україні настане лише тоді, коли Путін "зрозуміє, що він не може виграти цю війну", і саме тому важливо, щоб Україна могла вести мирні переговори з позиції сили.

Теги: #бербок_анналена

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