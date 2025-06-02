Колишня очільниця МЗС Німеччини обрана президентом Генеральної асамблеї ООН
Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок обрана президентом Генеральної асамблеї ООН.
Кандидатура Бербок отримала 167 голосів "за". До виконання своїх нових обов'язків німецька дипломатка приступить у вересні. Строк дій повноважень — один рік.
"Як голова Генасамблеї, я братиму участь у діалозі, який будується на довірі, з усіма країнами-членами. Мої двері завжди будуть відчинені для всіх", - заявила Бербок після голосування, трансляцію з якого вела ООН.
Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який на даний час займає португалець Антоніу Гутерріш.
44-річна Бербок, виступаючи перед Генеральною асамблеєю минулого місяця, наголосила на своєму намірі стати "об'єднувачем" у разі обрання. "Я служитиму всім 193 державам-членам, великим і малим", – заявила Бербок, демонструючи готовність до неупередженого керівництва.
Бербок з 2021 до 2025 рр. очолювала зовнішньополітичне відомство Німеччини в уряді канцлера Олафа Шольца. За час роботи на цій посаді зарекомендувала себе як важливий прихильник багатосторонньої дипломатії та захисник міжнародного права.