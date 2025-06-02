Колишня очільниця МЗС Німеччини обрана президентом Генеральної асамблеї ООН

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Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок обрана президентом Генеральної асамблеї ООН.

Кандидатура Бербок отримала 167 голосів "за". До виконання своїх нових обов'язків німецька дипломатка приступить у вересні. Строк дій повноважень — один рік.

"Як голова Генасамблеї, я братиму участь у діалозі, який будується на довірі, з усіма країнами-членами. Мої двері завжди будуть відчинені для всіх", - заявила Бербок після голосування, трансляцію з якого вела ООН.

Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який на даний час займає португалець Антоніу Гутерріш.

44-річна Бербок, виступаючи перед Генеральною асамблеєю минулого місяця, наголосила на своєму намірі стати "об'єднувачем" у разі обрання. "Я служитиму всім 193 державам-членам, великим і малим", – заявила Бербок, демонструючи готовність до неупередженого керівництва.

Бербок з 2021 до 2025 рр. очолювала зовнішньополітичне відомство Німеччини в уряді канцлера Олафа Шольца. За час роботи на цій посаді зарекомендувала себе як важливий прихильник багатосторонньої дипломатії та захисник міжнародного права.