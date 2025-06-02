Інтерфакс-Україна
Події
18:41 02.06.2025

Колишня очільниця МЗС Німеччини обрана президентом Генеральної асамблеї ООН

1 хв читати
Колишня очільниця МЗС Німеччини обрана президентом Генеральної асамблеї ООН
Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Колишня очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок обрана президентом Генеральної асамблеї ООН.

Кандидатура Бербок отримала 167 голосів "за". До виконання своїх нових обов'язків німецька дипломатка приступить у вересні. Строк дій повноважень — один рік.

"Як голова Генасамблеї, я братиму участь у діалозі, який будується на довірі, з усіма країнами-членами. Мої двері завжди будуть відчинені для всіх", - заявила Бербок після голосування, трансляцію з якого вела ООН.

Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який на даний час займає португалець Антоніу Гутерріш.

44-річна Бербок, виступаючи перед Генеральною асамблеєю минулого місяця, наголосила на своєму намірі стати "об'єднувачем" у разі обрання. "Я служитиму всім 193 державам-членам, великим і малим", – заявила Бербок, демонструючи готовність до неупередженого керівництва.

Бербок з 2021 до 2025 рр. очолювала зовнішньополітичне відомство Німеччини в уряді канцлера Олафа Шольца. За час роботи на цій посаді зарекомендувала себе як важливий прихильник багатосторонньої дипломатії та захисник міжнародного права.

Теги: #бербок_анналена #генасамблея_оон

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:12 01.04.2025
Глава МЗС Німеччини: Реальність показує, що стратегія Путіна - це не мир, йому не можна довіряти

Глава МЗС Німеччини: Реальність показує, що стратегія Путіна - це не мир, йому не можна довіряти

11:58 12.03.2025
Глава МЗС Німеччини після переговорів у Джидді: Тепер справа за Росією - припинити свою агресивну війну

Глава МЗС Німеччини після переговорів у Джидді: Тепер справа за Росією - припинити свою агресивну війну

18:07 24.02.2025
США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

16:42 20.02.2025
США вперше від початку повномасштабної агресії РФ не стали співавторами проєкту резолюції Генасамблеї ООН щодо підтримки України - джерело

США вперше від початку повномасштабної агресії РФ не стали співавторами проєкту резолюції Генасамблеї ООН щодо підтримки України - джерело

21:04 17.12.2024
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини Росією на окупованих територіях України

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини Росією на окупованих територіях України

10:04 04.12.2024
Глава МЗС Німеччини допускає відправлення німецьких військ в Україну в разі припинення вогню

Глава МЗС Німеччини допускає відправлення німецьких військ в Україну в разі припинення вогню

11:52 06.11.2024
Глава МЗС Німеччини відвідала прикордонний підрозділ, який захищає кордон з РФ

Глава МЗС Німеччини відвідала прикордонний підрозділ, який захищає кордон з РФ

10:38 30.10.2024
Незалежна комісія ООН: Катування РФ щодо українців прирівнюються до злочинів проти людяності

Незалежна комісія ООН: Катування РФ щодо українців прирівнюються до злочинів проти людяності

17:59 25.09.2024
Президент Болгарії: Міжнародна спільнота має шукати шляхи, які приведуть до деескалації та діалогу для встановлення миру в Україні

Президент Болгарії: Міжнародна спільнота має шукати шляхи, які приведуть до деескалації та діалогу для встановлення миру в Україні

17:47 25.09.2024
Будь-які альтернативні спроби пошуку миру - це спроби затишшя, а не припинення війни - Зеленський

Будь-які альтернативні спроби пошуку миру - це спроби затишшя, а не припинення війни - Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

Україна та РФ домовилися про повернення тіл загиблих воїнів - 6000 на 6000

РФ і далі відмовляється погодитися на безумовне припинення вогню - Кислиця

Умєров: подальші переговори з РФ матимуть сенс лише, якщо буде підготовка на рівні лідерів, пропонуємо наступну зустріч наприкінці місяця

ОСТАННЄ

У Костянтинівці завершили ліквідацію наслідків російського авіаудару

Зеленський і Науседа скоординували дипломатичні кроки

У Раді реєструється законопроєкт про розгортання мережі Центрів підготовки національного спротиву – Верещук

Внаслідок удару БпЛА у Херсоні загинув водій медичної автівки, ще дві людини зазнали поранень – ОВА

"Інтергал-Буд" розпочав предпродаж квартир у першому будинку ЖК Polar Park

Окупанти обстріляли Суми, постраждали двоє цивільних

"ПлейСіті" розпочало роботу: Агентство має цифровізувати процес видачі ліцензій для казино і викорінити нелегалів з російським слідом

У Стамбулі Україна та РФ не дійшли згоди що до припинення вогню та участі представників США та ЄС у переговорах – радник голови ОП

Умєров: РФ лише сьогодні передала "свій документ" щодо припинення вогню, матимемо тиждень на його вивчення

У Стамбулі погодили формулу обміну всіх на всіх по двох категоріях - ГУР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА