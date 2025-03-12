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11:58 12.03.2025

Глава МЗС Німеччини після переговорів у Джидді: Тепер справа за Росією - припинити свою агресивну війну

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Глава МЗС Німеччини після переговорів у Джидді: Тепер справа за Росією - припинити свою агресивну війну
Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок назвала переговори у Джидді важливими «у прагненні України до тривалого миру та безпеки».

"Результати переговорів Україна-США можуть стати важливим поворотним моментом у прагненні України до тривалого миру та безпеки. Німеччина разом з нашими партнерами підтримуватиме український народ на цьому шляху", - написала вона у соціальній мережі Х.

"Тепер справа за Росією - припинити свою агресивну війну", - додала Бербок.

Як повідомлялося, за підсумками перемовин української та американської делегації у Джидді (Саудівська Аравія) у вівторок Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження 30-денного режиму припинення вогню, за умови одночасного виконання з боку РФ. Також делегації України та США погодилися негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, а також визначити склад їх учасників.

Державний секретар США Марко Рубіо за результатами переговорів із українською делегацією у Саудівській Аравії заявив, що “тепер м’яч на боці” РФ.

Теги: #переговори_в_джидді #бербок_анналена

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