Яценюк сумнівається, що РФ погодиться на будь-яке припинення вогню

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Експрем'єр України (2014-2016), ексспікер Верховної Ради (2007-2008), голова Київського безпекового форуму (КБФ) Арсеній Яценюк переконаний, що РФ готова лише на угоду про повну капітуляцію України і всього Заходу, і сумнівається, що та погодиться на припинення вогню.

Відповідаючи на запитання в ефірі BBC Radio щодо оцінки результатів українсько-американських перемовин у Джидді, він сказав: "Добре те, що ми повернулися до початкової точки в українсько-американських відносинах. Погано те, що є ще одна необхідна умова – чи готова Росія погодитися на будь-яке припинення вогню. Відверто кажучи, маю великі сумніви".

"Путін дуже чітко заявив, що він неготовий прийняти будь-які тимчасові домовленості про припинення вогню. Він готовий прийняти лише повну капітуляцію України, називаючи це мирною угодою", - наголосив голова КБФ.

Тому, за його словами, "потрібно отримати набір інструментів і засобів для тиску на Путіна".

"США повернулися на правильний шлях на даний момент. Путін хоче принизити Трампа, переграти його і разом з Китаєм підірвати і США, і ООН, і НАТО. Це спільний план Росії, Північної Кореї та Китаю. І коли президент Трамп це зрозуміє, не буде іншого шляху, окрім наполегливо підтримувати Україну і тиснути на Путіна настільки, наскільки можна", - вважає Яценюк.