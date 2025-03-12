Туск проведе зустріч з Ердоганом в Анкарі, говоритимуть про переговори у Джидді

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про візит до Анкари, де він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб, зокрема, обговорити перші результати українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії.

“Я їду до Туреччини, щоб зустрітися з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми обговоримо роль Польщі та Туреччини в регіональній стабілізації, а також перші результати українсько-американських переговорів, які завершилися в Саудівській Аравії”, - повідомляє канцелярія польського прем'єра в соцмережі Х.

Як зазначив Туск, “з нашої точки зору, вкрай важливо, щоб країни НАТО ефективно забезпечували стабільність після припинення вогню на російсько-українському кордоні”.

“Ключовою в цьому процесі може бути роль Туреччини”, - сказав прем’єр.

Також він наголосив, що пріоритет Польщі полягає в тому, щоб її солдати зосередилися на захисті кордонів країни, особливо з Росією та Білоруссю.

Туск зазначив, що разом із віцепрем'єр-міністром і міністром оборони Владиславом Косіняк-Камишем вони прямують на переговори з союзниками по НАТО на 26-ту річницю приєднання Польщі до Альянсу.