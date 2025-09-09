Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Анналену Бербок зі вступом на посаду президента Генеральної Асамблеї ООН і початком 80-ї сесії Генасамблеї.

"Анналена Бербок перебирає на себе обов'язки президента Генеральної Асамблеї і я бажаю їй всього найкращого в її зусиллях у цей складний час. Україна сподівається на тісну співпрацю з нею та всіма державами-членами задля досягнення наших спільних цілей", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що Генеральна Асамблея ООН була важливою частиною міжнародної відповіді на агресивну війну РФ проти України, твердо стоячи на сторожі Статуту ООН, суверенітету та міжнародного права. Вона повинна залишатися активною силою міжнародного миру і безпеки.

"Асамблея також має залишатися ключовою платформою для подолання глобальних викликів - бідності, зміни клімату, продовольчої безпеки та нерівності - і сприяти досягненню ЦСР. Україна й надалі підтримуватиме зміцнення Асамблеї як опори колективних дій, гарантуючи, що наше спільне майбутнє ґрунтується на мирі, справедливості та сталому розвитку", - підкреслив Сибіга.

Голова МЗС зазначив, що російські окупанти саме в день початку 80-ї сесії Генасамблеї ООН завдали авіаудару по селищу Ярова Донецької області. "Це має служити нагадуванням про реальність за межами зали засідань Асамблеї. Реальність російського терору та звірств. Зараз час для дипломатії сили", - наголосив Сибіга.