Інтерфакс-Україна
Події
16:50 09.09.2025

Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки

1 хв читати
Сибіга привітав Бербок: Генасамблея ООН має лишатися активною силою міжнародного миру і безпеки
Фото: https://www.president.gov.ua/

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Анналену Бербок зі вступом на посаду президента Генеральної Асамблеї ООН і початком 80-ї сесії Генасамблеї.

"Анналена Бербок перебирає на себе обов'язки президента Генеральної Асамблеї і я бажаю їй всього найкращого в її зусиллях у цей складний час. Україна сподівається на тісну співпрацю з нею та всіма державами-членами задля досягнення наших спільних цілей", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що Генеральна Асамблея ООН була важливою частиною міжнародної відповіді на агресивну війну РФ проти України, твердо стоячи на сторожі Статуту ООН, суверенітету та міжнародного права. Вона повинна залишатися активною силою міжнародного миру і безпеки.

"Асамблея також має залишатися ключовою платформою для подолання глобальних викликів - бідності, зміни клімату, продовольчої безпеки та нерівності - і сприяти досягненню ЦСР. Україна й надалі підтримуватиме зміцнення Асамблеї як опори колективних дій, гарантуючи, що наше спільне майбутнє ґрунтується на мирі, справедливості та сталому розвитку", - підкреслив Сибіга.

Голова МЗС зазначив, що російські окупанти саме в день початку 80-ї сесії Генасамблеї ООН завдали авіаудару по селищу Ярова Донецької області. "Це має служити нагадуванням про реальність за межами зали засідань Асамблеї. Реальність російського терору та звірств. Зараз час для дипломатії сили", - наголосив Сибіга.

Теги: #вітання #бербок_анналена #сибіга

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 09.09.2025
Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

Сибіга проінформував болгарського колегу про останні російські удари та важливість просування процесу вступу України до ЄС

13:27 09.09.2025
Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

Сибіга закликав міжнародну спільноту до рішучої реакції на російський удар по цивільним в Яровій

16:12 08.09.2025
Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

Сійярто анонсував зустріч з Сибігою у Будапешті цього тижня

13:27 07.09.2025
Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

Сибіга: Путін відкидає дипломатію і посилює терор

12:44 07.09.2025
Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

Зеленський привітав воїнів ГУР із Днем воєнної розвідки

11:50 06.09.2025
Глави МЗС України і Казахстану обговорили оновлення відносин двох країн

Глави МЗС України і Казахстану обговорили оновлення відносин двох країн

00:52 06.09.2025
Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

Сибіга провів першу телефонну розмову з новою главою МЗС Британії Іветт Купер

17:33 05.09.2025
Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції співробітництво в галузі ОПК

Сибіга обговорив із главою МЗС Швеції співробітництво в галузі ОПК

15:26 05.09.2025
МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

МЗС заснувало премію "Хвиля/Dalğa" за популяризацію української та кримськотатарської мов

13:37 04.09.2025
Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

Сибіга: Маємо затверджені МЗС офіційні тексти ключових міжнародно-правових актів

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Президент Євроради про удар по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Кількість загиблих у Яровій зросла до 23, відомо про 18 поранених – очільник Лиманської МВА

У Саратовській області РФ підірвано магістральний нафтопровід - джерела

ОСТАННЄ

"Київтеплоенерго", готуючись до зими, відремонтувало понад 560 водогрійних котлів

Зеленський привітав прем'єра Норвегії з результатами виборів та подякував за підтримку

Велика Британія профінансує та виробить тисячі далекобійних дронів для України – міністр оборони

Пісторіус на "Рамштайні": Німеччина започаткує нову ініціативу "deep strike" та посилить підтримку закупівлі безпілотників дальньої дії

Перші пускові установки двох систем Patriot, які Німеччина зобов'язалася поставити, вже передані Україні - Пісторіус

Розпочалося 30-те засідання у форматі "Рамштайн"

Укроборонпром посів 16 місце за динамікою росту серед оборонних компаній світу - гендиректор

Свириденко передала місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

В РФ бояться повернення додому учасників війни в Україні – ЗМІ

"ДТЕК" за 7 міс. виконав понад 57 тис. ремонтів у розподільчих мережах без відключень світла

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА